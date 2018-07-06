Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Девять человек, включая ребенка, погибли в результате ДТП с двумя машинами в Краснодарском крае. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Авария произошла в Белореченском районе, вблизи населенного пункта Гливенко.

"В результате столкновения двух машин погибли девять человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.