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Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
6 июля, 18:59 дата обновления: 6 июля, 19:08 UTC+3

На автодороге недалеко от населенного пункта Гливенко столкнулись два легковых автомобиля

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© ГУ МВД по Краснодарскому краю/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Девять человек, включая ребенка, погибли в результате ДТП с двумя машинами в Краснодарском крае. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Авария произошла в Белореченском районе, вблизи населенного пункта Гливенко.

"В результате столкновения двух машин погибли девять человек, включая ребенка", - сказал собеседник агентства. Еще один человек пострадал, его отправили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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