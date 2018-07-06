Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана на 10 дней

Происшествия
6 июля, 19:12 дата обновления: 6 июля, 20:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, июля. /ТАСС

Под стражей Рамазан Алиев будет находиться до предъявления обвинения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева на 10 дней, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Рамазану Алиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - сказала Мамаева. По ее словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца.

Также источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что суд арестовал и бывшего руководителя ГКУ "Автохозяйство" (правительственный гараж Дагестана) Асхабали Абдулатипова. По его словам, Асхабали Абдулатипову, так же, как и Алиеву вменяют превышение должностных полномочий. "Они проходят по одному и тому же эпизоду", - отметил источник.

Экс-глава Дагестана Рамазан Адбулатипов опроверг родственные связи с задержанным Асхабали Абдулатиповым, которого ранее в ряде СМИ называли его племянником. "Нет у меня такого племянника. Однофамилец", - ответил Рамазан Абдулатипов на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах СКФО сообщал, что уволенный в среду первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев задержан в рамках уголовного дела после допроса в органах ФСБ.

Кроме того, ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Эту информацию озвучил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов.

Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом собеседник агентства не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Страны
Россия
Персоны
Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
5
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!