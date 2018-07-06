Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана на 10 дней

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева на 10 дней, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения Рамазану Алиеву в виде заключения под стражу сроком на 10 дней - до предъявления обвинения", - сказала Мамаева. По ее словам, в случае предъявления обвинения срок меры пресечения составит два месяца.

Также источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что суд арестовал и бывшего руководителя ГКУ "Автохозяйство" (правительственный гараж Дагестана) Асхабали Абдулатипова. По его словам, Асхабали Абдулатипову, так же, как и Алиеву вменяют превышение должностных полномочий. "Они проходят по одному и тому же эпизоду", - отметил источник.

Экс-глава Дагестана Рамазан Адбулатипов опроверг родственные связи с задержанным Асхабали Абдулатиповым, которого ранее в ряде СМИ называли его племянником. "Нет у меня такого племянника. Однофамилец", - ответил Рамазан Абдулатипов на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах СКФО сообщал, что уволенный в среду первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев задержан в рамках уголовного дела после допроса в органах ФСБ.

Кроме того, ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Эту информацию озвучил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов.

Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом собеседник агентства не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.