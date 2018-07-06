Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защита намерена обжаловать арест задержанного в Москве британского болельщика

Происшествия
6 июля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Тревера Мартина Хорси арестовали до 31 августа накануне в пятницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита подданного Великобритании Тревера Мартина Хорси, арестованного в Москве для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, намерена обжаловать его арест. Об этом корр. ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.

"Естественно, мы будем обжаловать арест", - сказал адвокат.

Хорси был задержан в Москве во время футбольного матча с участием сборной Англии, он арестован Тушинским судом столицы на срок до 31 августа.

Как рассказал ранее адвокат британца, Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких. По данным адвоката, полиция Эмиратов считает, что Хорси расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
5
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!