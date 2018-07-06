Защита намерена обжаловать арест задержанного в Москве британского болельщика

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Защита подданного Великобритании Тревера Мартина Хорси, арестованного в Москве для решения вопроса о его экстрадиции по запросу Объединенных Арабских Эмиратов, намерена обжаловать его арест. Об этом корр. ТАСС сообщил его адвокат Магомед Эсендиров.

"Естественно, мы будем обжаловать арест", - сказал адвокат.

Хорси был задержан в Москве во время футбольного матча с участием сборной Англии, он арестован Тушинским судом столицы на срок до 31 августа.

Как рассказал ранее адвокат британца, Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких. По данным адвоката, полиция Эмиратов считает, что Хорси расплатился недействительным чеком, зная об этом (в России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК). Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.