СМИ: самолет премьера Польши сломался перед вылетом из города Карловы Вары

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Польский правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сломался перед вылетом из аэропорта чешского города Карловы Вары. Об этом сообщил в пятницу телеканал Polsat.

По его данным, пилоты вынуждены были применить экстренное торможение, когда лайнер находился на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.

Машина пройдет технический осмотр. Как ожидается, за премьером Польши, который проводил в Карловых Варах встречу со своим чешским коллегой Андреем Бабишем, прилетит другой борт.