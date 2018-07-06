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СМИ: самолет премьера Польши сломался перед вылетом из города Карловы Вары

Происшествия
6 июля, 20:01 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 6, июля. /ТАСС

Пилотам пришлось применить экстренное торможение, когда лайнер находился на взлетно-посадочной полосе, сообщает телеканал Polsat

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Польский правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сломался перед вылетом из аэропорта чешского города Карловы Вары. Об этом сообщил в пятницу телеканал Polsat.

По его данным, пилоты вынуждены были применить экстренное торможение, когда лайнер находился на взлетно-посадочной полосе. Никто не пострадал.

Машина пройдет технический осмотр. Как ожидается, за премьером Польши, который проводил в Карловых Варах встречу со своим чешским коллегой Андреем Бабишем, прилетит другой борт.

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Персоны
Бабиш, Андрей Моравецкий, Матеуш
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