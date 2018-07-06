Сбой движения электричек произошел в Москве на Савеловском направлении

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбой в движении электропоездов произошел в пятницу на железной дороге в Москве на Савеловском направлении. Как передаёт корреспондент ТАСС, многие электрички не отправляются по расписанию, остальные следуют с большим интервалом.

В связи с этим на станции Окружная произошла давка, электричка, пришедшая с опозданием почти в 20 минут, оказалась переполненной, многие пассажиры, в том числе с детьми, так и не смогли сесть в электропоезд.

Кроме того, от Савеловского вокзала курсируют аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево, произошел ли сбой на этом направлении, пока не известно.