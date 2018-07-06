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Бастрыкин заслушал отчеты по уголовным делам о финансировании терроризма в СКФО

Происшествия
6 июля, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава СК РФ потребовал принять меры для оперативного расследования таких преступлений

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал в пятницу ход расследования уголовных дел о финансировании террористической деятельности на совещании в Ессентуках. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В соответствии с повесткой руководители следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ, отчитались об организации работы по противодействию преступным проявлениям, связанным с вовлечением граждан РФ в финансирование, оказание содействия либо в непосредственную деятельность международных террористических организаций", - сказала Петренко.

Глава ведомства заслушал доклады о ходе и результатах расследования конкретных уголовных дел данной категории. Бастрыкин потребовал от подчиненных принять необходимые меры для качественного и максимально оперативного расследования таких преступлений.

"Еще одной темой для обсуждения на сегодняшнем заседании стали вопросы практики использования новейшей техники в отделах криминалистики следственных подразделений", - добавила Петренко.

В совещании приняли участие замглавы СК РФ Борис Карнаухов, руководитель Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, а также ряд руководителей и сотрудников следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ.

По результатам совещания глава СК России дал ряд конкретных поручений.

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