Эксперты: катастрофа самолета EgyptAir произошла из-за пожара в кабине пилота

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Катастрофа самолета Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем в 2016 году скорее всего произошла из-за пожара, возникшего на борту лайнера. Такое мнение высказали в пятницу своем официальном заявлении эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

По их данным, полученным после долгого изучения обломков самолета и содержания черных ящиков, наиболее предпочтительной является версия о том, что пожар возник в кабине пилота. Причем эксперты отмечают, что придерживаются подобной версии событий несмотря на то, что их египетские коллеги заявили о якобы "наличии следов взрывчатых веществ, обнаруженных на останках погибших". В заявлении французской стороны в этой связи подчеркивается, что "расследование в свете данной гипотезы следует продолжать, так как это отвечает интересам обеспечения безопасности на воздушном транспорте".

Катастрофа самолета A320 египетской авиакомпании произошла 19 мая 2016 года над Средиземным морем. Авиалайнер Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс MS804 по маршруту Париж - Каир, упал в море примерно в 290 км к северу от города Александрия. В результате погибли все находившиеся на его борту 66 человек - 56 пассажиров и 10 членов экипажа.