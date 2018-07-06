Экс-начальника полиции аэропорта Внуково приговорили к пяти годам за получение взятки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Солнцевский районный суд Москвы в пятницу приговорил бывшего начальника линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково к пяти годам за получение взятки. Суд также признал виновным посредника во взяточничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере более 7,5 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой сроком на три года", - сказали в прокуратуре.

Посредника приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом более 5,5 млн рублей.

Суд установил, что в марте 2016 года подсудимый в своем служебном кабинете получил от лица, действовавшего под контролем сотрудников правоохранительных органов, через посредников, взятку в $3980 за бездействие при пресечении незаконного перемещения из Турции через аэропорт Внуково коммерческих партий товаров для их дальнейшей продажи на внутреннем рынке РФ.