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Прокуратура потребовала запретить эксплуатацию повредившего ЛЭП в Дагестане самолета

Происшествия
6 июля, 21:38 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, июля. /ТАСС

В отношении пилота возбудили несколько административных дел

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МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Махачкалинская транспортная прокуратура после проверки, начатой из-за повреждения линий электропередачи (ЛЭП) в Дагестане самолетом Ан-2, потребовала запретить эксплуатацию этого воздушного судна. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"Махачкалинская транспортная прокуратура провела проверку по факту повреждения линий электропередачи воздушным судном Ан-2 при выполнении авиационно-химических работ на сельскохозяйственных полях в Тарумовском районе Дагестана, в ходе которой выявлены нарушения воздушного законодательства. <…> В Пятигорский городской суд Ставропольского края направлено исковое заявление о запрете эксплуатировать указанное воздушное судно до получения сертификата летной годности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении пилота самолета возбудили дела об административных правонарушениях за управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация, выполнение полетов воздушными судами, на борту которых отсутствуют поисковые и аварийно-спасательные средства.

Кроме того, пилот нарушил правила использования воздушного пространства лицами, не наделенными правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства. Эти дела направлены для рассмотрения в межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Ранее сообщалось, 19 июня при выполнении химобработки земель сельскохозяйственного назначения самолет Ан-2 задел линию электропередачи, предназначенную для питания светофоров и сигнальных точек железной дороги на 112 км перегона Карабаглы - Разъезд 15. В результате инцидента никто не пострадал.

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