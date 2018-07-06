Сбой на Савеловском направлении МЖД произошел из-за оставленных в вагоне вещей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбой на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел в пятницу вечером из-за оставленных в вагоне одной из электричек вещей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в пригородном поезде 6114 Москва - Дубна, который должен был отправиться в рейс в 19:39 с Савеловского вокзала, были обнаружены оставленные без присмотра вещи. В целях безопасности на место были вызваны правоохранительные органы. После проверки вещей, убедившись в безопасности поездки, электропоезд отправили по маршруту с отклонением от графика 30 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что этот поезд отправили таким образом, что ситуация не отразилась на расписании других пригородных поездов Савеловского направления.