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Сбой на Савеловском направлении МЖД произошел из-за оставленных в вагоне вещей

Происшествия
6 июля, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Поезд отправился по маршруту с отставанием от графика в 30 минут

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбой на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел в пятницу вечером из-за оставленных в вагоне одной из электричек вещей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги.

"Сегодня в пригородном поезде 6114 Москва - Дубна, который должен был отправиться в рейс в 19:39 с Савеловского вокзала, были обнаружены оставленные без присмотра вещи. В целях безопасности на место были вызваны правоохранительные органы. После проверки вещей, убедившись в безопасности поездки, электропоезд отправили по маршруту с отклонением от графика 30 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что этот поезд отправили таким образом, что ситуация не отразилась на расписании других пригородных поездов Савеловского направления.

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