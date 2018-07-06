Власти Мексики выдали США предполагаемого нового главаря наркокартеля "Синалоа"

МЕХИКО, 6 июля. /ТАСС/. Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, был выдан властям США. Об этом сообщила в пятницу генеральная прокуратура латиноамериканской страны.

"В городе Сьюдад-Хуарес была произведена экстрадиция Дамасо (полное имя приведено не было - прим. ТАСС) властям США в соответствии с заключенным договором об экстрадиции, чтобы он предстал перед судом", - говорится в сообщении надзорного ведомства, размещенном в его Twitter.

Лопес Нуньес был пойман в Мехико в мае 2017 года. Власти считают, что он вел борьбу за контроль в наркокартеле с сыновьями Гусмана и несет ответственность за разгул насилия в ряде районов страны. Кроме того, он играл важную роль в организации побега Гусмана из тюрьмы в 2001 году.

По словам Альберто Элиаса, заместителя генерального прокурора Мексики, Лопес Нуньес считается ключевым свидетелем по делу против Гусмана, который в январе 2017 года был выдан властям США. Наркобарона обвиняют в организации наркоторговли в особо крупных размерах, легализации миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционировании убийств и похищений. Экс-главарь "Синалоа" заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения.