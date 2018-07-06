В Дагестане более 500 человек ищут тело мужчины, находившегося в попавшей под сель машине

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Более 500 человек участвуют в поисках тела мужчины, находившегося в попавшем под селевой поток автомобиле в Гунибском районе Дагестана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС региона.

Ранее сообщалось, что тела трех человек, в том числе двухлетнего мальчика, обнаружили в смытом селевым потоком автомобиле.

"В ходе уточнения оперативной информации представителями ГУ МЧС России по Республике Дагестан было установлено, что тело одного пострадавшего до сих пор не найдено. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении. К поисково- спасательным работам привлекли 512 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в 22:15 мск 5 июля поступила информация о том, что в Гунибском районе на автодороге районного значения между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль ВАЗ-21099, попав под селевой поток, оказался смыт с дороги в низину.