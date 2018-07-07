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В Приморье сотрудников больницы приговорили к колонии за хищение и мошенничество

Происшествия
7 июля, 5:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, июля. /ТАСС

Фигуранты использовали для своей выгоды оборудование, закупленное за счет бюджетных средств для учреждения, хотя услуги на нем должны были оказываться пациентам бесплатно

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке приговорил к заключению в колонии двух экс-сотрудников краевого кожно-венерологического диспансера, которые похитили более 3,5 млн рублей и предоставляли платные косметологические услуги на оборудовании учреждения. Как сообщает прокуратура края, одного из фигурантов приговорили к семи годам и девяти месяцам лишения свободы, вторую - к шести годам девяти месяцам заключения.

"Первореченский районный суд Владивостока рассмотрел уголовное в отношении бывших сотрудников ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер"... Они признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере").  Суд по совокупности преступлений окончательно приговорил одного фигуранта к семи годам девяти месяцам лишения свободы, вторую - к шести годам девяти месяцам лишения свободы, соучастники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 1 млн. 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что фигуранты использовали для своей выгоды оборудование, закупленное за счет бюджетных средств для учреждения, хотя услуги на нем должны были оказываться пациентам бесплатно. Они организовали на базе диспансера общества с ограниченной ответственностью по оказанию косметологических услуг и направляли туда пациентов, где оказывались услуги на платной основе. По этой схеме чуть более чем за год гражданам оказали платные услуги на сумму более 21 млн рублей.

Кроме того, фигуранты ввели в заблуждение главврача об объеме и качестве выполненных ремонтно-строительных работ в больнице и похитили более 3,5 млн рублей. По данным прокуратуры, они использовали схему, по которой госконтракты заключались по завышенной стоимости подрядных работ.

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