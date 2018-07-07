СМИ: школьники из Таиланда пробудут в пещере Кхао Луанг еще минимум два дня

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Двенадцать школьников из футбольной команды и их тренер останутся в пещере Кхао Луанг в Таиланде на ближайшие два дня. Как сообщила в субботу газета The Nation, у спасателей до сих пор нет четкого и безопасного плана их эвакуации.

ТАСС

Издание напоминает, что 13 человек находятся в 5 км от входа в подземелье, а путь их состоит из узких затопленных участков, которые им придется проплывать самим. По словам специалистов, у трех человек, включая тренера, обнаружены признаки заражения из-за неблагоприятной среды внутри пещеры. Однако, согласно данным экспертов, оно не представляет опасности для их здоровья.

Вместе с тем продолжаются тренировки с аквалангом и обучение подростков плаванию. Этот способ эвакуации остается основным, несмотря на гибель одного из спасателей. Это, возможно, отсрочило, но не отменило подобный способ вывода школьников на поверхность. Как отмечают специалисты, этот вариант должен всегда оставаться в приоритете на случай внезапной или экстремальной ситуации, требующей немедленной эвакуации.

В месте нахождения школьников всегда есть запас еды на неделю и необходимое оборудование для погружения под воду. По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осоттханакона, который продолжает руководить операцией, доставка кислорода в пещеру стала серьезной проблемой, несмотря на установленный воздушный желоб. Он подчеркнул, что немедленная эвакуация детей все же требуется, поскольку в ближайшие дни в регион возвращаются сильные дожди, а подземелье снова будет заполняться водой.

"Любые действия, которые мы собираемся предпринять, должны нести минимальные риски", - подчеркнул он. Руководитель операции добавил, что еще два специалиста из Великобритании отправились в Таиланд для оказания дополнительной помощи при эвакуации.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.