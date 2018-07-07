СМИ: жертвами ливневых дождей в Японии стали 35 человек

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. В Японии число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней увеличилось до 35 человек. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему числятся 47 человек. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции. В большинстве регионов западной части Японии мощные ливни прекратились или ослабли, что существенно облегчает работу спасателей. Однако местные власти предупреждают о сохраняющейся угрозе возникновения оползней.

Император Японии Акихито в связи со сложившейся ситуацией отменил запланированную на ближайшие дни поездку в западную часть страны, чтобы местная полиция могла полностью сосредоточиться на помощи спасателям в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.