Два человека погибли при столкновении трех грузовиков под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения двух фур и грузовой "ГАЗели" под Челябинском, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня, по предварительным данным, в 06:30 (04:30 мск) на 34-м км автодороги "Восточный обход Челябинска" автомобиль МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу и по касательной задел грузовую "ГАЗель". После этого он столкнулся с автомобилем "Скания" и загорелся. В результате ДТП погибли водители автомобилей "МАЗ" и "Скания", - сказал источник.