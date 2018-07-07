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Два человека погибли при столкновении трех грузовиков под Челябинском

Происшествия
7 июля, 10:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

ДТП произошло на 34-м км автодороги "Восточный обход Челябинска"

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения двух фур и грузовой "ГАЗели" под Челябинском, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня, по предварительным данным, в 06:30 (04:30 мск) на 34-м км автодороги "Восточный обход Челябинска" автомобиль МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу и по касательной задел грузовую "ГАЗель". После этого он столкнулся с автомобилем "Скания" и загорелся. В результате ДТП погибли водители автомобилей "МАЗ" и "Скания", - сказал источник.

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