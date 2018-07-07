Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, оставивший свой пост в апреле 2018 года, задержан в собственном доме в Махачкале, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его", - сообщил собеседник.

По его словам, Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Факт задержания экс-министра подтвердил ТАСС источник в правительстве республики.

56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Танка Ибрагимов занимал пост врио главы минздрава Дагестана.

Он окончил Дагестанский государственный мединститут, аспирантуру Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова.

В начале апреля этого года временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке главы минздрава республики Танки Ибрагимова.