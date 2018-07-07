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Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана

Происшествия
7 июля, 11:18 дата обновления: 7 июля, 11:38 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, июля. /ТАСС

Танка Ибрагимова подозревают в хищении денег, выделенных на приобретение медицинского оборудования

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Здание правительства Республики Дагестан

Здание правительства Республики Дагестан

© Владимир Смирнов/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, оставивший свой пост в апреле 2018 года, задержан в собственном доме в Махачкале, сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

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"В субботу утром силовики пришли с обысками в дом к Ибрагимову и задержали его", - сообщил собеседник.

По его словам, Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Факт задержания экс-министра подтвердил ТАСС источник в правительстве республики.

56-летний Ибрагимов возглавил минздрав Дагестана в феврале 2013 года. С начала февраля 2018 года доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Танка Ибрагимов занимал пост врио главы минздрава Дагестана.

Он окончил Дагестанский государственный мединститут, аспирантуру Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова.

В начале апреля этого года временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев принял заявление об отставке главы минздрава республики Танки Ибрагимова. 

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