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В Белоруссии раскрыли масштабную схему незаконных поставок наркотических средств

Происшествия
7 июля, 11:51 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, июля. /ТАСС

Как рассказали оперативники, из оборота изъято 14,8 тонн маковой соломы примерной стоимостью $700 тысяч

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МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Белорусские правоохранители раскрыли масштабную схему незаконных поставок в Белоруссию наркотических средств. Об этом сообщили в субботу в МВД.

"Сотрудники пятого управления (по городу Минску) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД раскрыли масштабную схему незаконных поставок в Беларусь маковой соломы, - сообщили в МВД. - За указанную противоправную деятельность задержано порядка 30 человек в возрасте от 20 до 55 лет".

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 285 УК Белоруссии (создание преступной организации либо участие в ней) и ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Как рассказали оперативники, из незаконного оборота изъято 14,8 тонн маковой соломы ориентировочной стоимостью порядка $700 тыс. Члены организации занимались преступной деятельностью с марта 2015 года по сентябрь 2017-го, установлено не менее 22 эпизодов. Часть наркотических средств растительного происхождения ввозилась в Белоруссию из Украины через государственную границу, далее члены организованной группы доставляли смесь мака и маковой соломы на законспирированный склад, расфасовывали на разовые дозы.

"При обыске в гараже одного из обвиняемых обнаружено более 70 мешков с находящимися в них семенами растительного происхождения общей массой более 1,7 тонн. По результатам химической экспертизы установлено, что это смесь семян мака и маковой соломы", - рассказал следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Игорь Прохоренков.

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