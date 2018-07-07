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В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав

Происшествия
7 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль нарушительницы поместили на спецстоянку

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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стритрейсер Мара Багдасарян задержана в субботу ночью на западе Москвы за вождение без прав.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве, около 01:30 мск в субботу сотрудники ГИБДД на 3-й Магистральной улице остановили автомобиль Mercedes, девушка-водитель которого не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. "При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами", - сказали в ведомстве.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанной оказалась Мара Багдасарян.

Ее автомобиль был перемещен на спецстоянку.

В столичном главке полиции добавили, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством").

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