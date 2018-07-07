В убийстве экс-главы поселения Новопетровское в Подмосковье подозревают его сына

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сын бывшего главы сельского поселения Новопетровское Истринского района Подмосковья Виктора Лукьяненкова задержан по подозрению в убийстве отца.

"Следственным отделом по Истре ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении убийства 63-летнего местного жителя задержан его 29-летний сын (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, задержанный сообщил на допросе следователю все обстоятельства преступления. Как пояснила Врадий, мотивом убийства стали напряженные отношения подозреваемого с отцом из-за денег.

2 июля в лесополосе на участке автодороги вблизи поселка Лесодолгоруково Истринского района с двумя огнестрельными ранениями головы и шеи было обнаружено тело 63-летнего Виктора Лукьяненкова. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, киллер застрелил его во время пробежки.

Лукьяненков занимал пост главы сельского поселения с января 2010 года по апрель 2015 года.