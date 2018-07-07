Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве задержали ударившего ножом иностранца мужчину

Происшествия
7 июля, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Конфликт произошел в баре на Рочдельской улице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом иностранца в одном из баров в центре Москвы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД РФ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре на Рочдельской улице колото-резаное ранение иностранцу", - сказали в главке.

Раненный иностранец сам обратился к патрулировавшим улицу полицейским и рассказал, что в баре неизвестный вступил в конфликт с ним и его другом. Пострадавший был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

"Сотрудниками полиции был организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
2
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
5
СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
6
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
7
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!