В Москве задержали ударившего ножом иностранца мужчину

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом иностранца в одном из баров в центре Москвы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД РФ.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина, нанесший в ходе конфликта в баре на Рочдельской улице колото-резаное ранение иностранцу", - сказали в главке.

Раненный иностранец сам обратился к патрулировавшим улицу полицейским и рассказал, что в баре неизвестный вступил в конфликт с ним и его другом. Пострадавший был доставлен в больницу, где в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

"Сотрудниками полиции был организован весь необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он доставлен в территориальный орган внутренних дел, с ним проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.