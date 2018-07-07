В Москве неизвестные обокрали в такси гражданина Великобритании

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают злоумышленников, которые обокрали гражданина Великобритании в такси в Москве. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 мск он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ["Кража"], - сказали в главке.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался корреспондент Би-би-си, приехавший в Россию для освещения чемпионата мира по футболу.

Полицейские ведут розыск злоумышленников и их машины.