Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве неизвестные обокрали в такси гражданина Великобритании

Происшествия
7 июля, 14:21 дата обновления: 7 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Иностранцу дали кофе, после которого он потерял сознание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские разыскивают злоумышленников, которые обокрали гражданина Великобритании в такси в Москве. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В медицинское учреждение обратился гражданин Великобритании. По его словам, около 03:30 мск он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись, обнаружил отсутствие личных вещей. Полицией по результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ["Кража"], - сказали в главке.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался корреспондент Би-би-си, приехавший в Россию для освещения чемпионата мира по футболу.

Полицейские ведут розыск злоумышленников и их машины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
3
Президент Хорватии прибыла в Сочи
4
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
5
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
6
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
7
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!