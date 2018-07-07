В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Несмотря на это, жителей страны на всякий случай просят не приближаться к береговой линии.

Правительство старны объявило о создании кризисного штаба при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ. Отмечается, что штаб будет заниматься оперативным сбором и анализом информации о возможных последствиях удара стихии и координировать работу соответствующих ведомств, связанных с их ликвидацией.

Подземные толчки продолжались около 10 секунд и ощущались во всех префектурах центральной и северо-восточной части страны, включая столицу.

В здании представительства ТАСС в Токио сильно дрожали стены, раскачивалась мебель. Местных жителей призывают не паниковать и соблюдать спокойствие.