Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Происшествия
7 июля, 14:27 дата обновления: 7 июля, 15:05 UTC+3

Метеорологи объявили угрозу цунами, но через несколько минут предупреждение было снято

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение произошло в субботу в Японии. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда землетрясения составила 6,0, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Несмотря на это, жителей страны на всякий случай просят не приближаться к береговой линии.

Правительство старны объявило о создании кризисного штаба при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ. Отмечается, что штаб будет заниматься оперативным сбором и анализом информации о возможных последствиях удара стихии и координировать работу соответствующих ведомств, связанных с их ликвидацией.

Подземные толчки продолжались около 10 секунд и ощущались во всех префектурах центральной и северо-восточной части страны, включая столицу.

В здании представительства ТАСС в Токио сильно дрожали стены, раскачивалась мебель. Местных жителей призывают не паниковать и соблюдать спокойствие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
3
Президент Хорватии прибыла в Сочи
4
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
5
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
6
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
7
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!