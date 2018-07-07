СМИ: спасатели изменили прогноз по срокам эвакуации школьников из пещеры в Таиланде

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией по спасению 13 человек из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, поменял свой прогноз относительно сроков проведения эвакуации. Как сообщила в субботу газета The Nation, он уверен, что в ближайшие дни возможен вывод детей на поверхность из-за благоприятных условий.

"Сейчас и в ближайшие три-четыре дня условия [для эвакуации] идеальны с точки зрения уровня воды, погоды и здоровья мальчиков, - заявил он журналистам. - Нам необходимо принять четкое решение относительно того, что мы можем сделать". "Вода может подняться в том месте, где находятся дети, и сделать площадь [незатопленного участка] менее 10 кв. м", - предупредил он, сославшись на оценки экспертов.

Утром в субботу чиновник говорил, что дети пока не готовы к тому, чтобы самостоятельно плыть из-за сложной системы тоннелей и недостаточной практики. Однако позже, как пишет The Nation, его мнение изменилось, возможно, из-за уровня воды внутри пещеры, который пока находится на самой низкой отметке.

Пещеру также посетил посол Израиля в Таиланде Меир Шломо, чтобы изучить возможности оказания помощи в снижении объемов воды внутри подземелья. Его пригласило таиландской правительство, поскольку Израиль имеет большой опыт работы с водными ресурсами и уже несколько раз оказывал помощь Таиланду. Дипломат сказал, что будет координировать свою деятельность с местными специалистами.

Нехватка времени

Спасатели также исключили возможность ожидания, пока пещера Кхао Луанг высохнет, чтобы начать эвакуацию. "Этот вариант невозможен", - подчеркнул Осоттханакона, пояснив, что тогда придется ждать декабря или января. По его словам, это самый безопасный способ, но в данном случае он не подходит.

Отмечается, что откачка воды, которая в итоге позволила пробраться спасателям ближе к ребятам и дала возможность свободно перемещаться в одном из помещений, постоянно продолжается. Руководитель операции сказал, что различные варианты эвакуации рассматриваются ежедневно на специальных совещаниях. Он добавил, что, если власти увидят какую-либо опасность для жизни ребят, выход на поверхность оптимальным способом начнется немедленно, даже если он не будет на 100% безопасным.

Тем временем американский предприниматель Илон Маск, который ранее направил своих специалистов в пещеру, сообщил в Twitter, что получил "хорошие отзывы от экспертов". "Обсудили с ними дизайн аварийной спасательной капсулы, что может быть достаточно безопасным способом, который можно попробовать. Также создаем надувную трубу с воздушными замками. Менее вероятно, что это сработает, учитывая сложную структуру пещеры", - добавил он.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does. — Elon Musk (@elonmusk) 7 July 2018

По данным газеты Bangkok Post, Маск направил в Таиланд команду из девяти специалистов. Один уже находится в королевстве, двое прибудут в субботу вечером и еще шесть - в воскресенье.

Несмотря на это, 220 спасателей продолжают искать шахты на поверхности пещеры, которые позволят эвакуировать детей другим путем. Группы на вершине горы переведены на круглосуточное дежурство, чтобы поиски не останавливались. Они также занимаются предотвращением попадания воды в подземелье.

Недостаток кислорода

Вместе с тем стало известно, что число спасателей внутри пещеры будет сокращено из-за опасений, связанных с увеличением уровня углекислого газа. По словам руководителя операцией, из подземелья уже были выведены некоторые сотрудники, но остались наиболее востребованные специалисты. Они пытаются перекачать воздух внутрь Кхао Луанг, чтобы отсутствие кислорода не оказало влияния на состояние спасателей и школьников.

Тем временем родители детей, находящихся внутри пещеры, написали письмо тренеру, где сказали, чтобы тот не винил себя за произошедшее. "Все родители хотели бы попросить вас позаботиться о детях. Вы не должны себя винить", - написали родственники.

"Мы хотели бы, чтобы вы почувствовали облегчение, мы не злимся на вас. Мы все понимаем вас, хотели бы выразить нашу моральную поддержку, а также поблагодарить за заботу о наших детях. Вы должны выйти вместе с ними так же, как и вместе вошли в пещеру. Приведи детей домой", - отметили родители.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.