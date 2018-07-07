Суд арестовал охранника, ограбившего отделение Альфа-банка в Москве

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бабушкинский суд арестовал Аркадия Кочешнова, ограбившего на 10 млн рублей отделение Альфа-банка на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Мария Боровикова.

"Кочешнов арестован на два месяца. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 статьи 161 УК РФ ["Грабеж"]", - сказала представитель суда.

Вечером 2 июля 54-летний охранник офиса Альфа-банка в Медведково похитил у кассира-оператора 10 млн рублей и скрылся со служебным пистолетом. Спустя час сотрудники полиции обнаружили пакет с пистолетом в одном из магазинов на Варшавском шоссе. Позднее охранник был задержан в Домодедове.