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СМИ: в Японии арестовали медсестру, подозреваемую в отравлении нескольких пациентов

Происшествия
7 июля, 16:49 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, июля. /ТАСС

Аюми Кубоки уже призналась, что в 2016 году отравила 88-летнего пациента, сообщает агентство Kyodo

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Полиция Иокогамы в субботу арестовала 31-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки по подозрению в отравлении сразу нескольких пациентов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что экс-работница одной из местных больниц уже призналась, что в 2016 году отравила 88-летнего пациента. В настоящее время полиция проверяет ее на причастность к еще нескольким подозрительным смертям, которые произошли в этой больнице. В телах всех этих пациентов были обнаружены следы дезинфицирующего средства, которое 31-летняя медсестра, предположительно, добавляла в физраствор капельниц.

Примечательно, что полиция начала расследование череды смертей в больнице Иокогамы еще в 2016 году и даже несколько раз допрашивала Кубоки. Тогда медсестра отрицала любую причастность к инцидентам и выражала сочувствие родственникам умерших.

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