Девять человек пострадали в ДТП под Владимиром

ТАСС, 7 июля. Девять человек, в том числе шесть детей, пострадали при столкновении автомобилей в Судогодском районе Владимирской области. Пострадавшим оказывают медпомощь, дети доставлены в больницу, сообщил ТАСС руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Кирюхин.

"В аварии пострадали девять человек - трое взрослых и шесть детей. Все живы. Дети доставлены в областную больницу, степень сложности травм устанавливается", - сказал Кирюхин.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла около 14:00 мск в субботу на автодороге Судогда - Чамерево, у населенного пункта Лухтоново. "На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД. Информация уточняется", - отметили в пресс-службе.