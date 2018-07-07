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Девять человек пострадали в ДТП под Владимиром

Происшествия
7 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Среди пострадавших шестеро детей, все госпитализированы

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ТАСС, 7 июля. Девять человек, в том числе шесть детей, пострадали при столкновении автомобилей в Судогодском районе Владимирской области. Пострадавшим оказывают медпомощь, дети доставлены в больницу, сообщил ТАСС руководитель регионального департамента здравоохранения Андрей Кирюхин.

"В аварии пострадали девять человек - трое взрослых и шесть детей. Все живы. Дети доставлены в областную больницу, степень сложности травм устанавливается", - сказал Кирюхин.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла около 14:00 мск в субботу на автодороге Судогда - Чамерево, у населенного пункта Лухтоново. "На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД. Информация уточняется", - отметили в пресс-службе.

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