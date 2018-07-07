СБУ: использование на украинской АЭС контрафакта могло привести к катастрофе

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Руководство Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Николаевская область) закупило некачественное оборудование для предприятия, использование которого могло привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщила в субботу Служба безопасности Украины (СБУ).

"СБУ в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики заблокировала использование некачественного оборудования на предприятии ЮУАЭС", - отмечает ведомство. По его данным, сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица станции "создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера". Следствие, в частности, задокументировало, что чиновники "сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования АЭС".

Во время досудебного расследования правоохранители установили факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

СБУ совместно с национальной полицией проводят совместное расследование и намерены привлечения причастных к уголовной ответственности.

Южно-Украинская атомная электростанция ежегодно производит более 17 млрд киловатт-часов электроэнергии, что составляет 10% от общего производства электроэнергии в стране.

ЮУАЭС эксплуатирует три атомных блока. Срок эксплуатации реакторов рассчитан до 2027 - 2034 года.