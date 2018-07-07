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Ураган "Берил" в Атлантике ослаб до категории тропического шторма

Происшествия
7 июля, 18:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Эпицентр шторма сейчас находится приблизительно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от Малых Антильских островов

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Ураган "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане к западу от островов Зеленого мыса, ослаб до категории тропического шторма. Об этом сообщил в субботу Национальный центр по наблюдению за ураганами со штаб-квартирой в Майами.

Эпицентр шторма сейчас находится примерно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от Малых Антильских островов и продвигается в северо-западном направлении со скоростью 6,2 м/с. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает около 29 м/ с.

"В течение ближайших 48 часов ожидается дальнейшее ослабление "Берила", особенно когда он достигнет восточных Карибских островов в понедельник", - отметили синоптики. Ранее сообщалось, что "Берил" затронет ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико. В стране в связи с этим было объявлено чрезвычайное положение.

"Берил" является вторым тропическим штормом, сформировавшимся за последние месяцы в Атлантике. Первым был "Альберто", вызвавший проливные дожди на территории США.

Сезон ураганов в Атлантике начинается с 1 июня, а особенно сильные ураганы возникают в период с середины августа по конец ноября. В 2017 году на острова Карибского бассейна и южные штаты США обрушились шесть разрушительных ураганов, которым была присвоена третья или более высокая категории по шкале Саффира-Симпсона.

Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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