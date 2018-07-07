Сотрудники МВД задержали второго подозреваемого в ограблении корреспондента Би-би-си

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали второго подозреваемого в ограблении корреспондента Би-би-си. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сейчас подозреваемый находится в отеле полиции.

"В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления. Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. В рамках производства по уголовному делу установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля", - сказала она, напомнив, что один из подозреваемых был задержан ранее.

По ее словам, рано утром 6 июня в районе Театральной площади потерпевший сел к ним в автомобиль, впоследствии задержанные, воспользовавшись его бессознательным состоянием, похитили принадлежащее ему имущество.

Как ранее сообщили в ГУМВД по Москве, 6 июля к врачам обратился британский подданный. По его словам, около 03:30 мск в пятницу он сел в такси, где неизвестные предложили ему кофе. После употребления напитка он потерял сознание, а проснувшись обнаружил отсутствие личных вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадавшим оказался корреспондент Би-би-си, который приехал в Россию для освещения чемпионата мира по футболу.