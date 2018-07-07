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NBC: около 3,2 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара в Калифорнии

Происшествия
7 июля, 23:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

Пожар оставил без электроэнергии как минимум 2 тыс. человек

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Около 3,2 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в  Калифорнии. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC.

По его данным, пожар, вспыхнувший в пятницу в округе Санта-Барбара, распространился на территории около 0,3 кв. км и уничтожил или повредил уже 20 зданий.

Борьбу с огнем ведут около 350 пожарных. Пламя удалось локализовать примерно на 5%. Стихия оставила без электроэнергии как минимум 2 тыс. человек.

Пожары, бушующие в западных штатах США, привели к гибели как минимум одного человека. Тело погибшего было обнаружено в обугленных руинах дома в городе Хорнбрук на границе Орегона и Калифорнии.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ранее ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Сан-Диего в связи с лесными пожарами. Там сгорели несколько домов, в целях предосторожности были закрыты несколько дорог.

Всего на территории западных штатов США, включая Калифорнию, Вашингтон и Орегон, в настоящее время бушуют несколько десятков лесных пожаров разной площади.

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