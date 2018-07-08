Почти 40 пострадавших при взрывах пиротехники в штате Мехико остаются в больницах

МЕХИКО, 8 июля. /ТАСС/. Врачи продолжают оказывать помощь 38 пострадавшим при взрывах пиротехники в штате Мехико в минувший четверг. Об этом сообщили в субботу власти региона.

"Из 54 человек, направленных в больницы, 38 по-прежнему остаются в стационарах", - говорится в обнародованном заявлении. При этом состояние как минимум 25 из них оценивается как тяжелое или очень тяжелое.

Жертвами четырех взрывов в муниципалитете Тультепек стали 24 человека. Один из взрывов прогремел уже после прибытия на место происшествия медиков, сотрудников полиции и спасателей, поэтому среди жертв оказались несколько пожарных и стражей порядка.

Тультепек считается одним из главных центров изготовления пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков. Жертвами трагедии стали не менее 42 человек, десятки пострадали.