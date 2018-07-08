Спасатели в Приморье ищут мужчину, который не вернулся с рыбалки

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели ищут пропавшего в Приморье мужчину, который отправился на рыбалку на озеро Ханка и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"6 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой оказать помощь в проведении поисков мужчины 1960 года рождения, проживающего в городе Уссурийск, который 4 июля на резиновой лодке вышел на рыбалку на озеро Ханка и в назначенное время не вернулся домой", - говорится в сообщении.

В субботу на поиски отправились спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний, которые обследовали 8 км берега от залива Рыбачий до озера Тростниковое. Поиск результатов не дал и продолжается в воскресенье.

К поиску привлекли 14 человек и четыре единицы техники в том числе три плавательных средства.