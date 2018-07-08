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Почти 60 человек погибли в Японии в результате ливневых дождей

Происшествия
8 июля, 4:28 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 8, июля. /ТАСС

Пропавшими без вести по-прежнему числятся 44 человека

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ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней увеличилось до 58 человек. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По последним данным, пропавшими без вести по-прежнему числятся 44 человека. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии в воскресенье с рассветом продолжили поисковые операции.

Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся тяжелая ситуация. "Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей", - подчеркнул Абэ.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.

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