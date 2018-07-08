Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

Происшествия
8 июля, 7:00 дата обновления: 8 июля, 7:25 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 8, июля. /ТАСС

Весь процесс эвакуации может занять от трех до четырех дней

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Royal Thai Navy via AP

БАНГКОК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели начали операцию по эвакуации школьников из футбольной команды, а также их тренера, которые находились внутри пещеры Кхао Луанг больше двух недель. Об этом заявил в воскресенье во время пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Смотрите также

СМИ: спасатели изменили прогноз по срокам эвакуации школьников из пещеры в Таиланде

Маск предложил для спасения детей в Таиланде создать из частей Falcon 9 "мини-субмарину"

Тренер футбольной команды направил письмо родителям застрявших в таиландской пещере детей

"Сегодня тот самый день, ребята готовы к любым вызовам, - сказал он. - Мы находимся на пике готовности". Наронгсак Осоттханакон также добавил, что в 10 утра по местному времени (06:00 мск - прим. ТАСС) 18 водолазов отправились внутрь пещеры спасать школьников. В спасательной операции принимают участие 13 иностранных и пятеро тайских водолазов.

По словам руководителя операции, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 9 вечера по местному времени (17:00 мск) из-за длинной протяженности подземелья. По оценкам спасателей, весь процесс эвакуации может занять от трех до четырех дней.

"Если мы будем ждать, и начнется дождь, нам снова придется откачивать воду", - пояснил руководитель спасательной операции. "Если что-то поменяется, мы остановимся, но я планирую, что операция завершится в ближайшие пару дней", - подытожил Наронгсак Осоттханакон. По информации издания The Nation, первая группа школьников, которая будет выведена на поверхность, будет состоять из четырех человек.

Сотрудники национального парка 23 июня нашли около входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет иих  25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Операция по спасению детей из пещеры в Таиланде
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
3
Американский сенатор заявил, что санкции США против России не работают
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе
7
Чем запомнится выступление сборной России на домашнем чемпионате мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!