ГП РФ предлагает конфисковывать орудия лова браконьеров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает конфисковывать орудия лова браконьеров независимо от их принадлежности. Как сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, надзорное ведомство предложило правительству внести соответствующие изменения в статью УК о конфискации имущества и соответствующую статью КоАП о конфискации орудий административного правонарушения.

В Генпрокуратуре считают неправильным ситуацию с многочисленными фактами возвращения орудий незаконной добычи рыбы браконьерам. "Простой пример: браконьер пойман с лососевыми возле реки, а вот лодка, мотор и автомобиль по документам принадлежат его отцу, у него самого ничего официально нет, - заметил Куренной. - Прекрасно понимаем, что он фактический хозяин и использует это имущество для преступлений, логичным является его изъятие в пользу государства".

В этой связи, по мнению Генпрокуратуры, целесообразно распространить конфискацию также на имущество, не принадлежащее правонарушителю, если лицо, передавшее такое имущество, сознательно допускало, что орудия лова или транспортные средства используются для совершения противоправных деяний. Генпрокуратура предложила правительству инициировать изменения в УК и КоАП РФ, распространив возможность конфисковать предметы, изъятые у виновных лиц, не принадлежащие им по праву собственности.

Оценка крупного ущерба

Кроме того, по оценке надзорного ведомства, применение уголовной статьи за незаконный вылов водных биоресурсов буксует из-за старых методик оценки ущерба. Внесенные в июле 2016 года изменения в статью 256 УК РФ определили "крупный ущерб" (за который наступает уголовная ответственность) в размере 100 тысяч рублей. "Внесенные изменения в диспозицию данной статьи привели к декриминализации большинства случаев браконьерского лова, поскольку установленные еще постановлением правительства Российской Федерации в 1994 году таксы оценки ущерба (изменения в него были внесены в 2000 году - прим. ТАСС) значительно меньше реальной рыночной стоимости водных биоресурсов", - заметил представитель Генпрокуратуры. Практика работы судов и прокурорского надзора свидетельствует о необходимости пересмотра критериев (такс) оценки ущерба, причиненного незаконным выловом или уничтожением водных биоресурсов.

Обязательные работы

В конце июня этого года в статью 256 УК РФ об уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы (и других водных биоресурсов) были внесены изменения, которые также предлагала Генпрокуратура - в нее было возвращено наказание в виде обязательных работ - общественно полезных работ в свободное время. Свыше 60% осужденных лиц по этой статье являются безработными, проживают в сельской местности, в связи с чем не в состоянии выплачивать новый размер штрафов (от 300 тыс. до 500 тыс. рублей). В свою очередь альтернативные штрафу и лишению свободы исправительные работы применяется только в 10% случаев, поскольку официально трудоустроить таких осужденных на постоянную работу для органов местного самоуправления зачастую не представляется возможным.

Согласно данным судебной статистики, если в 2013 году по ст. 256 УК РФ были осуждены почти 4,7 тыс. человек (из них 2,1 тыс. - к штрафу, 1,1 тыс., - к обязательным, 566 человек - к исправительным работам), то в 2017 году - 2,8 тыс. человек (из них 766 - к штрафу, 877 - исправительным работам). При этом число осужденных к лишению свободы выросло с 24 до 61 человек, а число осужденных к лишению свободы условно - с 98 до 566 человек.