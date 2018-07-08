Два человека погибли в ДТП под Орлом

ТАСС, 8 июля. Фура и микроавтобус столкнулись на объездной дороге под Орлом, два человека погибли, пять получили травмы, сообщили ТАСС в воскресенье в единой дежурно-диспетчерской службе.

"В аварии на улице Итальянская, которая произошла в 6:16, пострадали пять человек, двое погибших", - сказал дежурный.

На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, попавшие в ДТП под Орлом являлись гражданами Украины.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается медиками.