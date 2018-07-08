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СМИ: в результате ливневых дождей в Японии погибли 70 человек

Происшествия
8 июля, 10:20 UTC+3 /Обновлено,

Еще 60 человек числятся пропавшими без вести

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 8 июля. Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней достигло 70 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Пропавшими без вести числятся еще 60 человек. Ранее сообщалось о 44 пропавших. Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии в настоящее время продолжают поисковые и спасательные операции.

Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась сложившаяся ситуация. "Сейчас мы сражаемся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей", - подчеркнул Абэ. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, которые находятся с официальным визитом в Токио, выразили японскому народу соболезнования в связи с трагедией и пожелали скорейшего спасения всем, кто ждет помощи спасателей.

Из-за воздействия тайфуна "Прапирун" в Японии возникли сильные дожди. В среду он превратился в область низкого давления и прекратил свое существование над Японским морем. Это уже седьмой тайфун в этом году, образовавшийся в Тихом океане. Из-за тропического шторма погиб один человек, около 20 пострадали.

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Персоны
Абэ, Синдзо Помпео, Майкл (Майк)
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