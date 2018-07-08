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Прокурор просит продлить срок задержания главе первой пожарной группы "Зимней вишни"

Происшествия
8 июля, 10:22 дата обновления: 8 июля, 10:26 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 8, июля. /ТАСС

Против Андрея Бурсина возбуждено дело по статье "Халатность"

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КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Прокурор просит суд продлить до 72 часов срок задержания начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Я ходатайствую о продлении срока задержания до 72 часов", - сказал представитель прокуратуры в суде.

Потерпевшие и представители СК возражали против продления срока задержания. Следователи настаивают на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения сегодня.

Бурсин был задержан в субботу. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. Из-за чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще десять человек, в том числе бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

В марте Бурсин, который со своим подразделением первым прибыл к месту пожара, сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри - ни охраны, ни администрации на месте не было. 

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