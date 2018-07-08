Директора аэропорта Якутска заподозрили во взяточничестве на 14 млн рублей

ТАСС, 8 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении директора аэропорта Якутска, подозреваемого в получении взятки в 14 млн рублей. Об этом сообщает в воскресенье Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Аэропорт Якутск", который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в 14 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту Якутска. Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.