Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директора аэропорта Якутска заподозрили во взяточничестве на 14 млн рублей

Происшествия
8 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

По версии следствия, глава аэропорта несколько лет вымогал деньги у местных предпринимателей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении директора аэропорта Якутска, подозреваемого в получении взятки в 14 млн рублей. Об этом сообщает в воскресенье Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора акционерного общества "Аэропорт Якутск", который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в 14 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту Якутска. Суд по ходатайству следствия избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели приступили к эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
3
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Суд продлил срок задержания руководителя первой пожарной группы, прибывшей к ТЦ в Кемерове
6
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
7
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!