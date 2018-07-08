Суд продлил срок задержания руководителя первой пожарной группы, прибывшей к ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 8 июля. /ТАСС/. Срок задержания начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина продлен до 72 часов. Такое решение принял Центральный районный суд Кемерова по ходатайству прокуратуры, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Бурсина обвиняют по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"Суд <…> постановил продлить срок задержания Бурсина <…> до 72 часов ", - сказала судья Инна Михайленко.

Позиции сторон

О продлении срока задержания ходатайствовал представитель прокуратуры, объяснив это тем, что дело было возбуждено 7 июля, поэтому надзорное ведомство не успело проверить его законность.

Его позицию поддержали адвокат Бурсина и он сам.

Потерпевшие и представители СК возражали против данного ходатайства. Руководитель следственной группы СК Рустам Габдулин настаивал на рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения 8 июля.

Выслушав доводы сторон, судья вынесла решение о переносе рассмотрения ходатайства на 10 июля, объяснив тем, что без заключения прокурора суд не может принять решение.

Бурсин был задержан в субботу. Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Поддержать пожарного в суде пришли его родственники и сослуживцы. После окончания судебного заседания, он сказал, что не согласен с предъявленным обвинением.

О пожаре

Бурсин стал 11 фигурантом расследования о пожаре в ТЦ. По версии следствия, он, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также проведение разведки надлежащим образом. Из-за этого при пожаре в здании торгового центра погибли люди.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят еще 10 человек, в том числе бывший начальник ГУ МЧС по региону Александр Мамонтов, начальник отдела областного главка МЧС Григорий Терентьев и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин.

В марте Бурсин, который со своим подразделением первым прибыл к месту пожара, сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри - ни охраны, ни администрации на месте не было.