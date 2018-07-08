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Утечка токсичного вещества произошла в главном грузовом терминале аэропорта Варшавы

Происшествия
8 июля, 11:21 дата обновления: 8 июля, 12:37 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

Специалисты эвакуировали 11 человек

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ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Утечка токсичного вещества произошла в главном грузовом терминале международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RMF FM.

На месте работают восемь расчетов пожарной охраны, в том числе специализированная группа химического и экологического надзора. "В данный момент эксперты выясняют, что это за вещество и каковы возможные угрозы", - указал представитель столичной пожарной охраны Войчех Капчиньский.

По предварительным данным, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Предполагается, что утечка произошла из одной из них.

В результате инцидента были эвакуированы 11 человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Они жалуются на тошноту и головную боль.

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