Утечка токсичного вещества произошла в главном грузовом терминале аэропорта Варшавы

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Утечка токсичного вещества произошла в главном грузовом терминале международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RMF FM.

На месте работают восемь расчетов пожарной охраны, в том числе специализированная группа химического и экологического надзора. "В данный момент эксперты выясняют, что это за вещество и каковы возможные угрозы", - указал представитель столичной пожарной охраны Войчех Капчиньский.

По предварительным данным, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Предполагается, что утечка произошла из одной из них.

В результате инцидента были эвакуированы 11 человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Они жалуются на тошноту и головную боль.