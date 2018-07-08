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В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира рейса из Москвы

Происшествия
8 июля, 12:50 дата обновления: 8 июля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Мужчина нецензурно выражался, распивал алкогольные напитки на борту рейса "Уральских авиалиний"

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира, летевшего из Москвы рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии" и устроившего дебош на борту, передает корреспондент ТАСС, который стал очевидцем произошедшего.

Мужчина в полете нецензурно выражался, распивал алкогольные напитки, на попытки экипажа забрать у него алкоголь устроил скандал, который чуть не перерос в драку.

В аэропорту Кольцово прилетевший самолет встречали сотрудники транспортной полиции. Мужчина был задержан для дальнейшего разбирательства.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту нарушения одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Екатеринбург. В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. 

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