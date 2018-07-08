Около 20 детей из летнего лагеря в Ижевске обратились к медикам с признаками отравления

ИЖЕВСК, 8 июля. /ТАСС/. Около 20 детей, которые отдыхали в летнем лагере "Волна" в Ижевске, обратились в медпункт с признаками отравления. Об этом сообщил ТАСС и. о. прокурора Октябрьского района Ижевска Андрей Осипов.

"Вечером 7 июля пошли первые обращения в медпункт, около 20 детей обратились с жалобами на недомогание - тошнота, рвота. По предварительным данным, один ребенок госпитализирован с диагнозом "Кишечная инфекция", - сказал Осипов.

Он отметил, что лагерь открылся 2 июля без санитарно-эпидемиологического заключения. "5 июля была проверка прокуратуры совместно с Роспотребнадзором по данному факту. Были выявлены нарушения на пищеблоке, повара отстранены от работы на основании предписаний", - добавил и. о. прокурора района.

По его словам, 7 июля Роспотребнадзор составил протокол о приостановлении деятельности лагеря на неделю, однако директор "Волны" не предпринял мер к его закрытию.

Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по Удмуртии Вера Филиппова, по факту отравления детей начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). "Вчера у 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет проявились признаки пищевого отравления, двое из них были госпитализированы", - отметила собеседница агентства.

В настоящее время в лагере работают следователи, изъята документация, опрашивается персонал. "На момент инцидента в лагере было 130 детей, сейчас он закрыт, а дети возвращаются домой", - добавила Филиппова.