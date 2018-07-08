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Штормовое предупреждение объявлили в двух регионах УрФО из-за ухудшения погоды

Происшествия
8 июля, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

В Свердловской и Челябинской областях порывы ветра могут достигнуть 25 м/с

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской и Челябинской областях, где 8 и 9 июля ожидаются сильный дождь, град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службах региональных ГУ МЧС РФ.

"Шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, грозы, град и сильный дождь вновь прогнозируют синоптики в Свердловской области вечером 8 и 9 июля. Предупреждение об опасных метеоявлениях направлено в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Челябинской области из-за ухудшения погоды в повышенную готовность приведены силы и средства муниципальных образований. "Во второй половине дня 8 июля, ночью и днем 9 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более", - отмечается в сообщении регионального главка МЧС.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС на объектах и линиях энергосистем. "Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи", - резюмируется в сообщении ГУ МЧС России по Челябинской области.

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