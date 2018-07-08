СМИ: спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

БАНГКОК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность первых двух из 13 человек, которые находились внутри более двух недель. Об этом сообщила в воскресенье газета Khaosod.

По данным газеты, имена двух мальчиков не сообщаются. Отмечается, что дети смогли выбраться сами, несмотря на то, что находились в заточении 16 дней. Им пришлось преодолеть более 4 км, чтобы добраться до выхода из пещеры. Первый подросток вышел в 17:40 по местному времени (13:40 мск), второй - в 17:50 (13:50 мск).

Кроме того, по сведениям телеканала Spring News, третий подросток смог выбраться в 18:06 (14:06 мск).

В настоящее время детей осматривают врачи, после чего их на вертолете отправят в больницу. Khaosod подчеркивает, что официального заявления о спасении подростков со стороны местных властей пока сделано не было.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.