Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Украины подтвердил гибель двух украинцев в ДТП под Орлом

Происшествия
8 июля, 15:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июля. /ТАСС

Еще пять человек получили травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило, что два украинца погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля под Орлом. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины", - цитирует его агентство Укринформ.

По словам Кирилича, в настоящее время украинский консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и взаимодействует с родными по вопросу перевозки тел погибших на Украину.

Ранее 8 июня в единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту ТАСС сообщили, что на объездной дороге под Орлом столкнулись фура и микроавтобус: два человека погибли, пять получили травмы. Позже источник в экстренных службах региона добавил, что попавшие в ДТП являются гражданами Украины. Пострадавшие были доставлены в орловскую областную клиническую больницу, их состояние оценивается медиками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Орловская область
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
6
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
7
Два человека погибли в ДТП под Орлом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!