МИД Украины подтвердил гибель двух украинцев в ДТП под Орлом

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило, что два украинца погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля под Орлом. Об этом в воскресенье сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации, полученной посольством Украины в РФ от управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины", - цитирует его агентство Укринформ.

По словам Кирилича, в настоящее время украинский консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и взаимодействует с родными по вопросу перевозки тел погибших на Украину.

Ранее 8 июня в единой дежурно-диспетчерской службе корреспонденту ТАСС сообщили, что на объездной дороге под Орлом столкнулись фура и микроавтобус: два человека погибли, пять получили травмы. Позже источник в экстренных службах региона добавил, что попавшие в ДТП являются гражданами Украины. Пострадавшие были доставлены в орловскую областную клиническую больницу, их состояние оценивается медиками.