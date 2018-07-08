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В аэропорту Варшавы не менее 14 человек пострадали из-за утечки химиката

Происшествия
8 июля, 15:23 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в главном грузовом терминале произошла утечка токсичного вещества

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ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Четырнадцать сотрудников аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве пострадали в результате утечки токсичного вещества, которая произошла в главном грузовом терминале воздушной гавани ранее в воскресенье. Как сообщил пресс-секретарь воздушных ворот Хуберт Войчеховский, все они отправлены в больницу под наблюдение врачей.

По его словам, пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль.

По предварительным данным, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Предполагается, что утечка произошла из одной из них. На месте работает специализированная группа химического и экологического надзора.

"Утечка не повлекла за собой никакой угрозы для пассажиров и не повлияла на работу аэропорта", - заверил Войчеховский. По его словам, ситуация под контролем ответственных служб.

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