В аэропорту Варшавы не менее 14 человек пострадали из-за утечки химиката

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Четырнадцать сотрудников аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве пострадали в результате утечки токсичного вещества, которая произошла в главном грузовом терминале воздушной гавани ранее в воскресенье. Как сообщил пресс-секретарь воздушных ворот Хуберт Войчеховский, все они отправлены в больницу под наблюдение врачей.

По его словам, пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль.

По предварительным данным, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Предполагается, что утечка произошла из одной из них. На месте работает специализированная группа химического и экологического надзора.

"Утечка не повлекла за собой никакой угрозы для пассажиров и не повлияла на работу аэропорта", - заверил Войчеховский. По его словам, ситуация под контролем ответственных служб.