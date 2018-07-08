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Более 40 человек остались без жилья из-за пожара в городе Томмот в Якутии

Происшествия
8 июля, 15:50 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 8, июля. /ТАСС

Люди получат необходимую помощь, сообщил глава Алданского района республики Северин Поздняков

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ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 40 человек лишились жилья и имущества при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в якутском городе Томмот в субботу. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава Алданского района Северин Поздняков.

По данным регионального МЧС, в результате пожара огнем поврежден жилой дом на всей площади - 504 кв. м, причина возгорания устанавливается.

"Люди получат необходимую помощь, ущерб устанавливается. Самое главное, что никто не пострадал. Сегодня туда выехали представители общественных организаций для организации благотворительной помощи пострадавшим - их более 40 человек", - сказал Поздняков.

По словам Позднякова, при районной администрации создана комиссия по расселению. "Большинство полностью потеряли имущество. Маневренного фонда жилья в городе нет. По каждой семье будем решать индивидуально", - уточнил глава района.

В городе Томмот на юге Якутии проживает около 7 тыс. человек.

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