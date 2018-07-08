Паром получил повреждение корпуса в порту "Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Железнодорожный паром "Анненков", осуществляющий перевозку железнодорожных вагонов между Крымским полуостровом и Краснодарским краем по Керченскому проливу, получил повреждение корпуса, из-за чего будет выведен в ремонт. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС генеральный директор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"При выгрузке вагонов паром получил надлом корпуса ниже ватерлинии. Инцидент произошел в субботу, 7 июля. Никто не пострадал", - сообщил он.

Волков сообщил, что для остановки поступления воды во внутренние отсеки были заведены специальные "пластыри", работали водолазы, поступавшую воду откачивали мотопомпами. Для предотвращения возможного попадания нефтепродуктов в портовую акваторию, были установлены боновые заграждения. Загрязнение удалось предотвратить.

В настоящее время собственник парома решает вопрос о его буксировке для ремонтных работ на судостроительный завод "Залив" в Керчи. На его замену в ближайшее время прибудет другой паром.

Паром "Анненков" принадлежит группе компаний "Анрусстранс", вместимость - 25 железнодорожных вагонов. На сайте компании отсутствует ежегодная и периодичная информация о количестве перевезенных вагонов по линии "Крым" - порт "Кавказ".

О железнодорожном сообщении

Железнодорожное сообщение между полуостровом и остальной Россией осуществляется по паромной линии порт "Крым" - порт "Кавказ" (Краснодарский край), где задействовано три грузовых железнодорожных парома, совершающих оборотные рейсы (туда и обратно), способных перевозить от 25 до 35 вагонов за один раз. Железнодорожное пассажирское сообщение отсутствует.

Запуск пассажирских и грузовых поездов ожидается в 2019 году, когда будет введена в строй железнодорожная часть Крымского моста. Автомобильное сообщение по мосту было открыто в мае 2018 года.